بارزاني يرحب بتقرير لجنة "الاتحاد الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي

وقال في بيان، "أرحب بتقرير لجنة والأخوة والديمقراطية في البرلمان التركي. وأعدّه خطوة مهمة واتجاهاً صحيحاً نحو السلام والحل. إن تقديم لغة السياسة والحوار والالتزام بالحل السلمي، أسس رئيسة لبناء الاستقرار الدائم الذي يعود بالفائدة على المنطقة كلها".واضاف "إننا في ، وكما نحن دائماً، نؤكد دعمنا وتعاوننا مع كل مسعى وخطوة تهدف إلى الحل السلمي للمشاكل، وتفتح أفقاً جديداً في وجه التآخي والتعايش".واتم "نأمل أن تتبعه خطوات أخرى في البرلمان لزيادة تعزيز الثقة وتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الجميع".