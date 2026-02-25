السوداني: مستمرون بتأمين كل متطلبات النزلاء في دور المسنين

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس شارك، اليوم الأربعاء، المسنين من نزلاء دارَي والصليخ مأدبة إفطار رمضان المبارك".ورحب بالآباء والأمهات من كبار السن، وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأكد "حرصه الدائم على لقائهم والاطمئنان عليهم"، موضحاً أن "الدور الإيوائية تمثل محطة مهمة في رعاية هذه الشريحة العزيزة، التي تعد من أولويات عمل الحكومة، تقديراً لعطائهم الكبير وخدمتهم لوطنهم ومجتمعهم".وشدد على أن "مسؤولية الدولة تجاه دور الإيواء في عموم هي واجب أساسي"، مؤكداً أن "الحكومة ستواصل تأمين جميع متطلبات الرعاية لهذه الفئة الكريمة، بما يشمل توفير بيئة لائقة، وضمان احتياجاتهم المعيشية والعلاجية والترفيهية".وثمن "جهود العاملين في دور الإيواء والأقسام والدوائر المعنية، ووجههم بضرورة التحلي بروح المسؤولية الوظيفية والإنسانية، وأداء واجباتهم بما يليق بتضحيات كبار السن ومكانتهم في المجتمع".واستمع السوداني إلى ملاحظات كبار السن واحتياجاتهم، ووجّه الجهات المعنية بمتابعتها بشكل مباشر لضمان تلبية متطلباتهم.