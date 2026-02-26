Alsumaria Tv
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الخميس
كتلة نيابية تدق ناقوس الخطر: اعقدوا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سريعا

سياسة

2026-02-26 | 01:15
كتلة نيابية تدق ناقوس الخطر: اعقدوا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سريعا
560 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
‏دعت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس، البرلمان للإسراع بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الكتلة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه مضى عليه نحو شهرين، وفي ظل استمرار تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما شكّل خرقاً واضحاً للتوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي"، داعية "رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع بعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، إنهاءً لمشهد تجاوز التوقيتات الدستورية، وتعطيل حسم الاستحقاقات الأساسية، وتحملاً لمسؤوليتها الوطنية في إنهاء حالة التعطيل التي انعكست سلباً على أداء مؤسسات الدولة".
وطالبت القوى الكردية بـ"حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية قبل موعد انعقاد الجلسة، بما يتيح المضي قدماً في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لنتائج الانتخابات، وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، وحماية مصالح البلاد، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي".
وأكدت أن "استمرار بقاء حكومة مقيدة الصلاحيات يشكل ضرراً مباشراً على أبناء شعبنا وعلى عمل الدولة ومؤسساتها"، لافتة الى انه "في حال استمرار هذا التعطيل، فإن كتلة الإعمار والتنمية ستلجأ إلى استخدام جميع الوسائل والإجراءات الدستورية المتاحة، بما يكفل إنهاء حالة الجمود والحفاظ على المسار الدستوري الصحيح".
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
Play
منطقة قنبر علي - رمضان والناس - الحلقة ٨ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-25
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
Play
الإطار ينشغل بالأمواج وينسى السفينة - من الأخير في رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
الممثلة عواطف السلمان - ليلة رمضانية - الحلقة ٨ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
Play
اوگف داگلك - حلقة ٨ - وحدة واكفتلي بالبلعوم سببتلي خنكة! | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-25
بال 90
Play
بال 90
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
Play
مدينة الصدر شارع الداخل - بال90 - الحلقة ٨ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
Play
نشرة ٢٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
Play
العراق في دقيقة 25-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-25
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
Play
أجواء رمضان في العامرية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٨ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-25
الله بالخير
Play
الله بالخير
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
Play
ناس منسية ما تستاهل إلا الخير - اللّه بالخير - الحلقة ٨ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-25
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
Play
الامية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-25
بالوثيقة.. امر القبض الصادر بحق يزن مشعان الجبوري
23:37 | 2026-02-25
قوة أمنية خاصة تداهم منزل يزن مشعان الجبوري وتقتاده إلى جهةٍ مجهولة
22:39 | 2026-02-25
روسيا تُعلن استعدادها لسحب رعاياها الدواعش من العراق
16:19 | 2026-02-25
السوداني: مستمرون بتأمين كل متطلبات النزلاء في دور المسنين
12:03 | 2026-02-25
بارزاني يرحب بتقرير لجنة "الاتحاد الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي
10:55 | 2026-02-25
الشيخ همام حمودي للسفير الاسترالي: قادرون على حفظ المسار الدستوري واستقلالية القرار
04:22 | 2026-02-25

