السوداني ورشيد يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس في بيان، ورد لـ ، ان "رئيس ، التقى رئيس الجمهورية ، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الدولية والإقليمية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يلبي تطلعات أبناء شعبنا".ولفت الى ان "اللقاء شهد ايضاً بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسارات الإصلاح".وتابع البيان "كذلك جرى بحث التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الشأن العراقي، إذ تم التأكيد على أن التحديات التي تواجه شعبنا تتطلب موقفا موحداً من القوى الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، ودعم إجراءات الحكومة وخطواتها في تعزيز دور المحوري في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".