السوداني ورشيد يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب

سياسة

2026-02-26 | 10:54
اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الدولية والإقليمية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يلبي تطلعات أبناء شعبنا".

ولفت الى ان "اللقاء شهد ايضاً بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسارات الإصلاح".

وتابع البيان "كذلك جرى بحث التطورات في المنطقة وانعكاساتها على الشأن العراقي، إذ تم التأكيد على أن التحديات التي تواجه شعبنا تتطلب موقفا موحداً من القوى الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، ودعم إجراءات الحكومة وخطواتها في تعزيز دور العراق المحوري في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".
الخارجية العراقية لسفراء الأردن وفلسطين ومصر: بياناتكم أغفلت رأي العراق
11:58 | 2026-02-26
بمرسوم جمهوري.. هيثم زهوان محافظاً لصلاح الدين (وثيقة)
04:57 | 2026-02-26
كتلة نيابية تدق ناقوس الخطر: اعقدوا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سريعا
01:15 | 2026-02-26
بالوثيقة.. امر القبض الصادر بحق يزن مشعان الجبوري
23:37 | 2026-02-25
قوة أمنية خاصة تداهم منزل يزن مشعان الجبوري وتقتاده إلى جهةٍ مجهولة
22:39 | 2026-02-25
روسيا تُعلن استعدادها لسحب رعاياها الدواعش من العراق
16:19 | 2026-02-25

