السامرائي والمالكي يبحثان استحقاقات المرحلة المقبلة

بحث رئيس تحالف العزم ، ورئيس ائتلاف دولة القانون ، الخميس، استحقاقات المرحلة المقبلة.

وقال تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، رئيس ائتلاف دولة القانون الأستاذ ، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية، والتنسيق المشترك في التعامل مع الملفات الدستورية والسياسية بما يضمن استقرار العملية السياسية وانتظام عمل المؤسسات، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز في هذه المرحلة".



ونقل البيان عن السامرائي قوله، "استقبلنا في مكتبنا ببغداد الأستاذ نوري رئيس ائتلاف دولة القانون، وتباحثنا في تطورات المرحلة السياسية والملفات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة".



وأضاف "أكدنا خلال اللقاء أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى الوطنية، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية في إدارة الملفات الدستورية والسياسية بما يعزز الاستقرار وانتظام عمل مؤسسات الدولة".