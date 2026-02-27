القاضي زيدان يستقبل المبعوث الأمريكي توم باراك لبحث "الاستحقاقات الدستورية"

وبحث القاضي ، خلال اللقاء دور القضاء في جهود إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة القادمة، بحسب بيان لمجلس القضاء.يأتي اللقاء في وقت يترقب فيه حسم عدة ملفات دستورية هامة، حيث يمثل القضاء الضامن الأساسي لتنفيذ هذه الاستحقاقات بعيداً عن السجالات السياسية، وبما ينسجم مع بنود الدستور النافذ.