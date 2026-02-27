مباحثات عراقية - ايرانية حول مفاوضات جنيف

وذكر بيان للخارجية، أن حسين، "بحث مع نظيره وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خلال اتصال هاتفي، مستجدات المفاوضات التي عُقدت في جنيف".وأضاف البيان، أن "عراقجي وخلال الاتصال، استعرض مجمل التطورات المتعلقة بسير المباحثات، موضحاً مضمون النقاشات التي جرت، والخطوات المقبلة، فضلاً عن التوقيتات المتوقعة لاجتماعات اللجان الفنية ولجنة المفاوضات".من جانبه، أعرب عن "شكره وتقديره لإطلاعه على مجريات المفاوضات"، مشيداً بـ "التقدم الذي أحرزته مباحثات جنيف"، ومؤكدًا "أهمية استمرار الحوار بوصفه المسار الأمثل لمعالجة القضايا العالقة".وواصل البيان، أن "الجانبين شدّدا على أن المفاوضات تمثل السبيل الأنسب لحل المشكلات، مؤكدين ضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".واختتم البيان، أنه "في ختام الاتصال، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة الحساسة المقبلة".