واشنطن تشهر سلاح العقوبات.. إنذار مباشر لبغداد بسبب ترشيح المالكي



كشف مصدر في الإطار التنسيقي، أن المبعوث الأميركي أبلغ العراقي بأن ستفرض عقوبات في حال المضي بترشيح لرئاسة الحكومة.



ونقلت الجزيرة عن المصدر قوله، ان العقوبات الأميركية قد يُعلن عنها منتصف الأسبوع المقبل.



واشار إلى أنها ستبدأ باستهداف شخصيات موالية لإيران، قبل أن تمتد إلى قيادات داخل الإطار التنسيقي.