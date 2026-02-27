العراق يعرب عن قلقه ازاء التطورات الأمنية والاشتباكات الخطيرة بين باكستان وأفغانستان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نصوز، انه "تتابع جمهورية بقلقٍ بالغ التطورات الأمنية والاشتباكات الخطيرة الجارية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وأثارت مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة".واعربت عن "أسفها العميق إزاء هذه الأحداث، فإنها تؤكد أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".ودعا العراق، بحسب البيان، الطرفين إلى "الاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية المعتمدة، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".وجددت الوزارة وفقاً للبيان "موقف العراق الداعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق ".