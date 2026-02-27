الصفحة الرئيسية
إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
مصدر خاص لـ السومرية نيوز: البيت الابيض ابلغ المالكي بعقوبات له ولمؤسسات رسمية
سياسة
2026-02-27 | 11:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,904 شوهد
افاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، بان البيت الابيض ابلغ
المالكي
بعقوبات له ولمؤسسات رسمية.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "رسالة البيت الابيض بلغت
المالكي
بانه هناك عقوبات ستصدر عليه وعلى مسؤولين ومؤسسات رسمية".
واشار الى ان "العقوبات وهي امتداد لما يحصل مع
ايران
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
البيت الأبيض يصدر أمراً يخص فنزويلا
15:18 | 2025-12-24
"بلومبرغ": واشنطن تبلغ بغداد بخفض عائدات النفط في حال اختيار المالكي
14:15 | 2026-02-03
مصدر يكشف ترشيح فيحان وياسر المالكي والمندلاوي لمنصب نائب رئيس البرلمان
04:04 | 2025-12-29
البيت الابيض يكشف الخيار الأقرب لترامب بشأن ايران
08:52 | 2026-02-24
المالكي
البيت الابيض
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
ايران
سومر
