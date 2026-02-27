السوداني لـ باراك: سيادة العراق واستقراره ليست مجرّد اعتبارات محلية، بل ركائز أساسية

وذكر في بيان ورد لـ ، ان الاخير "استقبل المبعوث الأمريكي الخاصإلى ، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، والأوضاع العامة والتطورات في المنطقة، وأهمية تجنيب العراق تداعياتها".ونقل إلى "وجهة نظر الرئيس الأمريكي ، ورؤيته للأوضاع الراهنة في المنطقة، ودور العراق المحوري في بناء الاستقرار وتعزيز ".وبيّن السوداني أن "القيادات الوطنية العراقية ماضية في تغليب المصلحة الوطنية، وبذل الجهود لحماية مصالح الشعب العراقي، والمصالح الستراتيجية العليا التي قدّم العراقيون من أجلها أكبر التضحيات"، مشيراً إلى أن "سيادة العراق واستقراره في مختلف المجالات، ليست مجرّد اعتبارات محلية، بل هي ركائز أساسية للتوازن الإقليمي".كما شهد اللقاء، بحسب البيان، "استعراض وجهات النظر بشأن حل مشاكل المنطقة، وأهمية إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية، وترك التصعيد، بالإضافة إلى أهمية التنمية الاقتصادية بوصفها مساراً لخفض التوترات وما يصاحبها من تعزيز للاستقرار المستدام في المنطقة".