مكتب المالكي: لا يوجد أي تغيير بموقف المالكي تجاه الترشيح

وقال ، على منصة (اكس)، انه "في اجابة على سؤال حول ما إذا كان الرئيس سيغيّر موقفه بشأن الترشيح لرئاسة الوزراء".وتابع: "الجواب: لا يوجد أي تغيير في موقفه، وكل ما يُتداول بهذا الشأن لا يستند إلىمعطيات حقيقية".