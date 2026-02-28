مسؤول امني رفيع ينقل رسالة اميركية للعراق بعد القصف الايراني

وقال المسؤول في رسالة تلقتها ، "نحن منخرطون الآن في صراع مع ، وأحرص بشدة على ضمان عدم انجرار إلى هذا القتال".وأضاف "أطلب من قواتكم بذل قصارى جهدها لمنع الفصائل من استهداف القوات الأمريكية أو الإسرائيلية"، مبينا "اننا أوضحنا جليا أنه إذا تركتنا الفصائل وشأننا، فلن نعتزم القيام بأي عمل عسكري في العراق".واكد ان "ضمان بقاء الفصائل بعيداً عن هذا الصراع سيمنع أيضاً الجيش الإسرائيلي من التورط في العراق".