فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني تداعيات الحرب ويجدد رفض بغداد للتصعيد

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس وزير الخارجية، ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ، وخلال الاتصال، استعرض الوزير الإيراني تطورات الوضع العسكري في عقب الهجمات الأخيرة".وأكد عراقجي خلال الاتصال، أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن الرد الإيراني سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، وذلك في إطار ما وصفه بحق "، موضحاً أن "هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعنية، وإنما تقتصر على المواقع العسكرية".وشدد وزير الخارجية، حسين على "موقف الثابت الرافض لتصاعد الأعمال العسكرية"، مؤكدًا أن "الحرب لا يمكن أن تكون وسيلة لحل المشكلات، وأن الحوار والتهدئة يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".