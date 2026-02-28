بعد توترات المنطقة.. العراق يصدر بيانا يدعو فيه للحيطة والحذر

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية في بعض مناطق التوتر"، داعية "المواطنين المتواجدين في مناطق الهجمات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والبقاء في أماكن آمنة وتجنب مواقع الخطر".وأضافت ان "الوزير وجه جميع بعثاتنا الدبلوماسية إلى التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين العراقيين، وتقديم الإسناد اللازم لهم، وضمان المتابعة المستمرة لأوضاعهم بما يكفل سلامتهم وأمنهم"، مؤكدة ان "سلامة العراقيين في الخارج تبقى أولوية قصوى في مختلف تحركات الوزارة واتصالاتها".