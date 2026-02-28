العراق وتركيا يحذران من توسع رقعة الحرب

وذكر بيان للخارجية العراقية أن "حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي، ، وجرى تبادل وجهات النظر حول مجريات الحرب على ، مع التركيز على خطورة استمرار العمليات العسكرية وتوسيع رقعة النزاع، إلى جانب مناقشة التوقعات المستقبلية".وأكد الجانبان، بحسب البيان "على أهمية استمرار التواصل بين وتركيا، وضرورة العمل المشترك لإيقاف الحرب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".