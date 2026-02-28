السوداني وامير قطر: ضرورة الوقف الفوري للاعمال العسكرية

وذكر بيان لمكتب ، ان الاخير "أجرى اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع أمير الشيخ ، تم خلالها استعراض التطورات الامنية والتصعيد الخطير الذي استهدف بلدان المنطقة بما فيها وقطر، وعواقب ذلك على الأمن الأقليمي والدولي".وأكد الجانبان على "ضرورة الوقف الفوري للاعمال العسكرية، والركون الى الحوار كوسيلة لحل المشاكل، ومنع تمدد الصراعات، وأن يتحمل بهيئاته الأممية والدول الكبرى المسؤولية في تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي".