السوداني للسفير البريطاني: الحرب على ايران تحمل تداعيات تهدد استقرار المنطقة

وذكر بيان لمكتب ، ان "اللقاء بحث المستجدات الأمنية في المنطقة في أعقاب استهداف مواقع عراقية، والعمل العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها الشامل".وأكد السوداني "رفض لاستمرار الحرب واتساع رقعتها، وحذر من أن المنطقة تواجه منزلقاً خطيراً، ودعا إلى تغليب لغة الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يضمن التعامل بمسؤولية بعيداً عن استخدام القوة المفرطة وتعريض أمن المنطقة للخطر".