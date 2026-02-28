السوداني وماكرون يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية

أكد والرئيس الفرنسي ، ضرورة العمل على اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة في المنطقة.





وقال في بيان، " تلقى رئيس ، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي السيد ، جرت خلاله مناقشة التطورات الامنية وتداعياتها على امن وسيادة دول المنطقة".

وأضاف البيان "كذلك جرى في الاتصال إدانة التصعيد العسكري، الى جانب التأكيد على ضرورة تجنب استخدام القوة، والعمل على اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار".



كما أكد الجانبان "اهمية أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية المسؤولية في الحفاظ على السلم الإقليمي والعالمي".

وتعرضت ، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت بعدها إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.