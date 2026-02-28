موقف رسمي عراقي يخص أحداث المنطقة

استنكرت ، مساء السبت، الاعتداءات التي استهدفت مناطق في ، وفي الوقت الذي ادانت فيه الحملات العسكرية المستمرة على ، رفضت الهجمات التي طالت بعض الدول الخليجية.





وأضافت أن "الغرض من هذه الهجمات العدوانية هو دفع العراق إلى أتون الحرب الدائرة في المنطقة، وهي حرب نُدينها ونُطالب بوقفها"، مشيرة الى أن "سياستنا تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات؛ لذلك كنّا من الداعمين الأساسيين للمفاوضات التي جرت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية". وجاء في بيان للخارجية، "تُعربُ وزارةُ الخارجيةِ عن إدانةِ جمهوريةِ واستنكارِها الشديد للاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة سواء في أو في "، معتبرة أن "مثل هذه الاعتداءات تُهدِّد الأمن والاستقرار الوطني".وأضافت أن "الغرض من هذه الهجمات العدوانية هو دفع العراق إلى أتون الحرب الدائرة في المنطقة، وهي حرب نُدينها ونُطالب بوقفها"، مشيرة الى أن "سياستنا تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات؛ لذلك كنّا من الداعمين الأساسيين للمفاوضات التي جرت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت "من هذا المنطلق، نُدين الحملات العسكرية المستمرة على الجارة "، مؤكدين في الوقت ذاته "رؤيتنا بأن توسيع رقعة الحرب يُشكّل تهديداً لجميع دول المنطقة، وسيكون سبباً في إدامة الصراع واستمراريته".



واعربت الخارجية عن التضامن مع "الأشقاء، ورفضنا التام للهجمات التي طالت بعض الدول الخليجية الشقيقة، وندعو إلى احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية لتجنب أي تصعيد في المنطقة"، مجددة "التزامها بالحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.