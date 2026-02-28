العراق ومصر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية

وقال في بيان، "بحث رئيس ، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية السيد ، تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والتصعيد الخطير الذي يهدد المنطقة برمتها".وجرى خلال الاتصال "التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، واعتماد لغة الحوار كخيار وحيد لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب".وأكد الجانبان "ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية، بما يضمن حماية المصالح العربية وصون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".كما حثّ الجانبان ، والمؤسسات الأممية، والدول الكبرى على "الاضطلاع بمسؤولياتها، والعمل الجاد للحدّ من التصعيد الخطير، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي".