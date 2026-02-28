الصفحة الرئيسية
LIVE
ترامب: تعافي الإيرانيين من هذا الهجوم سيستغرق سنوات
العراق ومصر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية
سياسة
2026-02-28 | 13:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
129 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
والرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
، السبت، ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "بحث رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني
، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية السيد
عبد الفتاح السيسي
، تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والتصعيد الخطير الذي يهدد المنطقة برمتها".
وجرى خلال الاتصال "التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، واعتماد لغة الحوار كخيار وحيد لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب".
وأكد الجانبان "ضرورة تعزيز التنسيق العربي المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية، بما يضمن حماية المصالح العربية وصون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
كما حثّ الجانبان
المجتمع الدولي
، والمؤسسات الأممية، والدول الكبرى على "الاضطلاع بمسؤولياتها، والعمل الجاد للحدّ من التصعيد الخطير، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي".
يشار الى أن
إيران
تعرضت، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت بعدها إيران باستهداف "
إسرائيل
" فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
