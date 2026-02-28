السوداني وبن زايد يؤكدان ضرورة العودة إلى طاولة الحوار

أكد ، ورئيس الإمارات ، ضرورة العودة إلى طاولة الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، اليوم السبت، مباحثات هاتفية مع رئيس الشيخ ".

وتناولت المباحثات وفق البيان "مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والتصعيد الأمني الذي طال عدداً من دول المنطقة"، حيث جرى التأكيد على "ضرورة وقف الممارسات التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بحدوث فوضى تضرّ باستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها".



كما جرى التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى طاولة الحوار، واعتماد الحلول الدبلوماسية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي"، وفق البيان.

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت بعدها إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.