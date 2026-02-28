السوداني والشرع يؤكدان ضرورة الاستقرار الإقليمي والدولي

وقال في بيان، "تلقى رئيس ، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري السيد أحمد الشرع".وجرى خلال الاتصال "بحث الأوضاع العامة في المنطقة، والعمل على بذل الجهود لتجنب الاستمرار باستعمال القوة العسكرية، والذهاب نحو الحوار والتفاهم من أجل حل الأزمة، لما فيه سلام المنطقة وحماية شعوبها".وأكد الجانبان على "ضرورة أن تتدخل الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتتحمل مسؤولياتها في تعزيز سيادة القوانين الناظمة والاستقرار الإقليمي والدولي".