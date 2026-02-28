السوداني والشرع يؤكدان ضرورة الاستقرار الإقليمي والدولي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
06:45 PM
الى
07:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط حشوة صاروخية في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557415-639079069311090314.jpeg
السوداني والشرع يؤكدان ضرورة الاستقرار الإقليمي والدولي
سياسة
2026-02-28 | 15:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
327 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
والرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، ضرورة
الاستقرار الإقليمي
والدولي.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "تلقى رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري السيد أحمد الشرع".
وجرى خلال الاتصال "بحث الأوضاع العامة في المنطقة، والعمل على بذل الجهود لتجنب الاستمرار باستعمال القوة العسكرية، والذهاب نحو الحوار والتفاهم من أجل حل الأزمة، لما فيه سلام المنطقة وحماية شعوبها".
وأكد الجانبان على "ضرورة أن تتدخل الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتتحمل مسؤولياتها في تعزيز سيادة القوانين الناظمة والاستقرار الإقليمي والدولي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي والسفير الأردني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الداعمة للاستقرار والتهدئة في المنطقة
10:55 | 2026-01-21
السوداني وبن زايد يؤكدان ضرورة العودة إلى طاولة الحوار
14:09 | 2026-02-28
السوداني وماكرون يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار والحلول الدبلوماسية
12:47 | 2026-02-28
السوداني ورشيد يؤكدان ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية بما يلبي تطلعات الشعب
10:54 | 2026-02-26
العراق
سوريا
السيد محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الاستقرار الإقليمي
مكتب السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
السيد محمد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
سياسة
59.91%
09:47 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
09:47 | 2026-02-27
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
19.04%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
13.45%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
ترامب: علاقتي جيدة جداً بالقيادة العراقية
دوليات
7.59%
14:54 | 2026-02-27
ترامب: علاقتي جيدة جداً بالقيادة العراقية
14:54 | 2026-02-27
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
سوشيل رمضان
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
سوشيل رمضان
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
سوشيل رمضان
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
سوشيل رمضان
علاقة العزوبية بالسهر - سوشيل رمضان - الحلقة ١١ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-28
اخترنا لك
المجلس الأعلى الإسلامي يدين استهداف إيران ويحذر من "العواقب المدمرة"
15:58 | 2026-02-28
البرلمان يعقد جلسة يوم غد وينشر جدول أعمالها
15:46 | 2026-02-28
السوداني يقود غرفة عمليات لاحتواء التصعيد الإقليمي… تحرك لتجنيب العراق والمنطقة من شبح الحرب
14:29 | 2026-02-28
السوداني وبن زايد يؤكدان ضرورة العودة إلى طاولة الحوار
14:09 | 2026-02-28
العراق ومصر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية
13:40 | 2026-02-28
موقف رسمي عراقي يخص أحداث المنطقة
12:56 | 2026-02-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.