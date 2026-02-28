البرلمان يعقد جلسة يوم غد وينشر جدول أعمالها

وتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة التحديات الأمنية الأخيرة في والمنطقة.هذا وشنت وإسرائيل غارات جوية على اليوم السبت، وردت بإطلاق صواريخ باتجاه وقواعد أمريكية في دول أخرى بالمنطقة.