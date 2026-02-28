المجلس الأعلى الإسلامي يدين استهداف إيران ويحذر من "العواقب المدمرة"

وقال المجلس في بيان، إن "غياب منطق العقل واعتماد لغة القوة ومنهج الهيمنة والغطرسة بات هو الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة والعالم ويجر شعوبها إلى معاناة وكوارث مدمرة".وأضاف "إننا إذ ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الأمريكي الآثم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحذر من العواقب المدمرة التي تتربص بدول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها"، مؤكدا أن "هذا العدوان يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، وتدخلاً سافراً بسيادة الدول واستقلالها وإرادة شعوبها".ولفت البيان الى أن "هذا العدوان المشترك الأمريكي الصهيوني الذي جاء بعد جولة إيجابية من المفاوضات النووية، يؤكد ان قرار الحرب كان مبيّتاً من البداية، وان ثمة مخطط مرسوم لهذه المنطقة بتجريدها من كل عناصر قوتها وسيادتها، ضمن شرق أوسط جديد يتربع عرشه الكيان الصهيوني"، مردفا "وهو الامر الذي ننبه دول المنطقة اليه، ونحذرها من خطورته، وندعوها لموقف جريء رافض للعدوان ولغة الهيمنة والغطرسة، كما ندعو والهيئات الاممية الى التدخل والدعوة الى وقف فوري للعدوان وادانة المعتدي".