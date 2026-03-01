قاليباف عن استشهاد خامنئي: استعدينا لهذه اللحظة.. وستدفعون الثمن

وقال قاليباف في تصريحات ان "الشهيد الإمام كان ثابتاً ومؤمناً وسنكمل بثبات وعزم طريقه الراسخ".واضاف: "نقول للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تجاوزتم خطنا الأحمر وستدفعون الثمن".واشار الى ان "قواتنا المسلحة هاجمت كل مراكز العدو الإسرائيلي والقواعد الأميركية وهجومنا سيستمر".وشدد على ان " استعدت لهذه اللحظة وسنواصل الطريق بعد استشهاد القائد".