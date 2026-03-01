العراق يعلن الحداد العام على اغتيال السيد علي خامنئي: نحتسبه مع الاولين من آل البيت

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمزيد من الحزن والأسى، نعزّي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمّة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد المُرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي، شهيداً نحتسبه مع الأوّلين من آل بيت النبوة، إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية".واضاف انه "برحيل السيد الشهيد، يكوّن سماحته قد توّج مسيرته التي خدمت الشعب الإيراني، بتاج الشهادة والوفاء للمبادئ، مُدافعاً عن أمّته بوجه الظلم والطغيان، وطالباً لمنهج الحق، وساعياً إلى خدمة قضايا الأمّة الإسلامية وعموم الإنسانية".وجدد ، "الدعوة الجادة إلى الوقف الفوري غير المشروط للعمليات والأفعال العسكرية، التي تمضي بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف، وتأجيج الصراع، وتقويض الأمن والسِّلم الدوليين".واعلنت الحكومة "العراقية الحداد العام في أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام".