السيد السيستاني يعزي باستشهاد خامنئي ويوجه دعوة للايرانيين-عاجل

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعميق الأسى أعزّي الشعب الإيراني الكريم وعامة باستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد الخامنئي (رضوان الله عليه".واضاف ان "الموقع الرفيع لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال سنوات طوال واضح للجميع، ولا شك في أن الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشنّ العدوان العسكري الواسع على أن يوقعوا ضرراً بالغاً على هذا البلد العزيز، والمتوقع من الشعب الإيراني أن يحافظوا على وحدتهم ويرصوا صفوفهم ولا يسمحوا للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشومة".وتابع: "أسأل الله تعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات والرضوان الإلاهي ولجميع المكلومين بفقده الصبر الجميل والأجر الجزيل".