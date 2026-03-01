الصفحة الرئيسية
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
السيد السيستاني يعزي باستشهاد خامنئي ويوجه دعوة للايرانيين-عاجل
سياسة
2026-03-01 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,627 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اعلن المرجع الديني الاعلى
السيد علي السيستاني
، اليوم الاحد، تعازيه للشعب الايراني والمسلمين باستشهاد المرشد الاعلي
السيد علي خامنئي
، فيما دعا الايرانيين للحفاظ على وحدتهم وعدم السماح للمعتدين بتحقيق اهدافهم.
وقال
السيد السيستاني
في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعميق الأسى أعزّي الشعب الإيراني الكريم وعامة
المسلمين
باستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد الخامنئي (رضوان الله عليه".
واضاف ان "الموقع الرفيع لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال سنوات طوال واضح للجميع، ولا شك في أن الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشنّ العدوان العسكري الواسع على
ايران
أن يوقعوا ضرراً بالغاً على هذا البلد العزيز، والمتوقع من الشعب الإيراني
العظيم
أن يحافظوا على وحدتهم ويرصوا صفوفهم ولا يسمحوا للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشومة".
وتابع: "أسأل الله تعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات والرضوان الإلاهي ولجميع المكلومين بفقده الصبر الجميل والأجر الجزيل".
مقالات ذات صلة
السيد السيستاني يعزي بوفاة السيد علي الناصر السلمان في الأحساء
05:40 | 2026-01-19
الشيخ همام حمودي يعزي السيد السيستاني بوفاة شقيقه
12:54 | 2026-01-16
برقيات تعزية رسمية للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه
07:11 | 2026-01-16
شقيق المرجع الأعلى.. وفاة السيد هادي السيستاني – عاجل
06:24 | 2026-01-16
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
سياسة
52.88%
09:47 | 2026-02-27
مخرجات لقاء المالكي ومبعوث ترامب
09:47 | 2026-02-27
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
20.75%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
19.25%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
ترامب: علاقتي جيدة جداً بالقيادة العراقية
دوليات
7.12%
14:54 | 2026-02-27
ترامب: علاقتي جيدة جداً بالقيادة العراقية
14:54 | 2026-02-27
القاضي زيدان معزيا بالمرشد: ساحة الحق فقدت فارسا.. التحق برفاقه سليماني والمهندس ونصر الله
03:06 | 2026-03-01
الباكستانيون يهاجمون القنصلية الامريكية في كراتشي احتجاجا على اغتيال المرشد الاعلى
01:40 | 2026-03-01
العراق يعلن الحداد العام على اغتيال السيد علي خامنئي: نحتسبه مع الاولين من آل البيت
01:33 | 2026-03-01
قاليباف عن استشهاد خامنئي: استعدينا لهذه اللحظة.. وستدفعون الثمن
00:21 | 2026-03-01
المجلس الأعلى الإسلامي يدين استهداف إيران ويحذر من "العواقب المدمرة"
15:58 | 2026-02-28
البرلمان يعقد جلسة يوم غد وينشر جدول أعمالها
15:46 | 2026-02-28
