القاضي زيدان معزيا بالمرشد: ساحة الحق فقدت فارسا.. التحق برفاقه سليماني والمهندس ونصر الله

وقال القاضي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد سماحة السيد علي الخامنئي، تغمّده الله بواسع رحمته، الذي ارتقى إلى جوار ربّه شهيداً والتحق بركب اجداده اهل البيت عليهم السلام ورفاقه الشهداء سليماني والمهندس ونصرالله رحمهم الله جميعا".واضاف انه "برحيله فقدت ساحة الحق، فارساً من فرسانها البارزين وقائداً من قادتها الكبار، وإذ نستشعر فداحة هذا المصاب، فإننا نتقدّم بأحرّ التعازي إلى الأمة الإسلامية والشعب الإيراني الشقيق، سائلين الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان"