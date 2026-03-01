كردستان تتضامن مع ايران بعد مقتل المرشد وتوجه دعوة للمجتمع الدولي

وقال في بيان، "نقدم تعازينا ومواساتنا العميقة لشعب وحكومة وقيادة باستشهاد المغفور له آية الله ، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعالم الديني البارز، ونعرب عن تضامننا ومشاركتنا لهم في هذا المصاب الأليم".وشدد في الوقت نفسه على "أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحل المشكلات بالطرق السلمية".ودعا إلى القيام بواجباته في وقف الحروب والاشتباكات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.