مخصصة لمناقشة التحديات الامنية.. البرلمان يؤجل جلسة اليوم



فشل ، بعقد جلسته المقررة اليوم الاحد، لمناقشة التحديات الامنية وتطورات الاوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة.



وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية للمجلس، ان "رئاسة المجلس قررت تأجيل جلسة اليوم الى اشعار اخر".



ولم يذكر سبب تأجيل الجلسة في خضم اوضاع متوترة تشهدها المنطقة وانعكاسات تطال بعد تسببت عمليات قصف لمقار امنية بوقوع ضحايا.