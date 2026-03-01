تفاصيل ما دار بين وزير الخارجية العراقي ونظيره الايراني

نيوز- محلي

أكد وزير الخارجية لنظيره الايراني عباس عرقجي، اليوم اﻷحد، ضرورة وقف الحرب، والعمل الجاد لتهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "نائب رئيس ، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي". وأضاف البيان، أنه "خلال الاتصال، قدّم حسين تعازيه إلى الوزير والحكومة الإيرانية باستشهاد المرشد الأعلى وقائد الإيرانية، آية الله ، وعدد من القادة في الجمهورية الإسلامية". وبين أن "وزير الخارجية اطلع على الإجراءات الدستورية المقبلة في هذا الإطار، ولا سيما ما يتعلق بآلية اختيار المرشد خلال الأيام القادمة". وأكد وزير الخارجية حسب البيان على "ضرورة وقف الحرب، والعمل الجاد في هذا الاتجاه بما يسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار في المنطقة".