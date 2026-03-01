العراق وباكستان يؤكدان ضرورة وقف الحرب وتغليب الحلول السياسية

أكد وزير الخارجية العراقي ، ونظيره الباكستاني محمد دار، ضرورة وقف الحرب في المنطقة وتغليب الحلول السياسية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث نائب رئيس ، في اتصال هاتفي مع نائب ووزير خارجية ، محمد دار، تطورات الحرب في المنطقة والتصعيد العسكري المتصاعد".

وناقش الجانبان "تقييم الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المنطقة"، مؤكدين خطورة استمرار العمليات العسكرية وما قد تفضي إليه من اتساع رقعة الصراع.



وأشاد حسين بـ"الدور الإيجابي الذي تضطلع به باكستان في دعم مساعي التهدئة وتعزيز الحوار"، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والتواصل مع دول الجوار الإيراني لإيجاد سبل عملية لاحتواء الأزمة ومنع توسعها.



كما أكد الطرفان ضرورة وقف الحرب والعمل على تغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حفظ وصون السلم الدولي.