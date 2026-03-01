الخارجية الفلسطينية تعتذر للعراق عن بيانها بشأن الخرائط البحرية

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "تلقى نائب رئيس السيد ، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية ، فارسين ، ونقلت الوزيرة تحيات القيادة والحكومة الفلسطينية إلى الوزير والقيادة العراقية"، مؤكدةً "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرص بلادها على تعزيزها في مختلف المجالات".كما تطرقت إلى "ما حصل من سوء فهم على خلفية إصدار بيان بشأن إيداع خرائطه البحرية لدى ، موضحةً ملابسات الموضوع، ومقدمةً اعتذارها بهذا الشأن.من جانبه، أعرب حسين عن شكره لهذه المبادرة، مثمناً روح المسؤولية والحرص على توضيح المواقف بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة.وأكدت الوزيرة أن الشعب العراقي كان ولا يزال متضامناً مع الشعب الفلسطيني، مشيدةً بمواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية.بدوره، شدد حسين على أن العراق يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وأن مواقفه تنبع من مبادئه الثابتة، وهي مواقف مستمرة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين خطورة استمرار الحرب وضرورة العمل على احتواء تداعياتها.وفي ختام الاتصال، جدد وزير الخارجية شكره على التواصل والحوار الصريح، بما يعزز العلاقات الثنائية ويحفظ قنوات التواصل بين الجانبين.