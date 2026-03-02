وزير الخارجية: العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب واستمرارها سيسبب فوضى

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان"نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجية، ، تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزيرِ الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر ، جرى خلاله بحثُ تطورات الحرب وتداعياتها على المنطقة".واضاف البيان ان"الاتصال شهد تقييماً شاملاً للوضع الميداني والسياسي، حيث استعرض الوزيرُ البريطاني الموقفَ الجديد لبلاده"، موضحاً "السماحَ للقوات الأمريكية باستخدام بعض المرافق، مع العمل على تسهيل الإجراءات ذات الصلة".وتابع البيان ان" الجانبين أكدا خطورة استمرار استهداف الدول الخليجية، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها".وأشار حسين وفقا للبيان إلى أن " بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب"، موضحاً أن " تواصل قصف عددٍ من المناطق في ، ولا سيما ، في حين تستهدف الجهةُ الأخرى في النزاع مواقعَ في جنوب العراق وغربه، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات أمنية متزايدة".وحذّر الوزير من أن "استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من في المنطقة"، متسائلاً "عن الأهداف المرجوة من إطالة أمد الصراع في ظل ما يخلّفه من خسائر وتداعيات إنسانية وأمنية".وشدد وزير الخارجية على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار".