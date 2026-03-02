وزير الخارجية: العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب واستمرارها سيسبب فوضى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557590-639080558014253300.jpg
وزير الخارجية: العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب واستمرارها سيسبب فوضى
سياسة
2026-03-02 | 08:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
276 شوهد
اكد نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجية،
فؤاد حسين
، اليوم الاثنين، ان ال
عراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب، مشيرا إلى ان استمرارها من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من
الفوضى
في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان"نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجية،
فؤاد حسين
، تلقّى اتصالاً هاتفياً من وزيرِ الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر ، جرى خلاله بحثُ تطورات الحرب وتداعياتها على المنطقة".
واضاف البيان ان"الاتصال شهد تقييماً شاملاً للوضع الميداني والسياسي، حيث استعرض الوزيرُ البريطاني الموقفَ الجديد لبلاده"، موضحاً "السماحَ للقوات الأمريكية باستخدام بعض المرافق، مع العمل على تسهيل الإجراءات ذات الصلة".
وتابع البيان ان" الجانبين أكدا خطورة استمرار استهداف الدول الخليجية، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها".
وأشار
فؤاد
حسين وفقا للبيان إلى أن "
العراق
بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب"، موضحاً أن "
إيران
تواصل قصف عددٍ من المناطق في
إقليم كردستان
، ولا سيما
مدينة أربيل
، في ح
ين تستهدف الجهةُ الأخرى في النزاع مواقعَ في جنوب العراق وغربه، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات أمنية متزايدة".
وحذّر الوزير من أن "استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من
الفوضى
في المنطقة"، متسائلاً "عن الأهداف المرجوة من إطالة أمد الصراع في ظل ما يخلّفه من خسائر وتداعيات إنسانية وأمنية".
وشدد وزير الخارجية على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
وزير الحرب الامريكي يعلن البدء بالرد المباشر على استهدف القوات الأميركية بسوريا
17:33 | 2025-12-19
وزير خارجية عمان بشأن المفاوضات مع إيران: السلام بات في متناول أيدينا
17:10 | 2026-02-27
وزير الخارجية الايراني: لن نتخلى عن البرنامج النووي حتى لو ادى ذلك لنشوب الحرب
01:43 | 2026-02-08
فيحان: فرض الإرادات الخارجية تهديد مباشر للسلم والاستقرار العالمي
11:20 | 2026-01-28
العراق
الحرب
ايران
شؤون الشرق الأوسط
وزارة الخارجية
إقليم كردستان
العراق ﻭﻏﺮﺑﻪ
مدينة أربيل
فؤاد حسين
كردستان
اد حسين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
دوليات
34.34%
08:03 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
عطلة في محافظة بغداد غدا
محليات
30.64%
13:00 | 2026-03-01
عطلة في محافظة بغداد غدا
13:00 | 2026-03-01
اليك الاسعار.. انخفاض طفيف في الدولار
اقتصاد
20.1%
08:32 | 2026-03-01
اليك الاسعار.. انخفاض طفيف في الدولار
08:32 | 2026-03-01
بورصة بغداد "تتنفس" بعد صباح ملتهب.. تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار ظهيرة الأحد
اقتصاد
14.92%
06:27 | 2026-03-01
بورصة بغداد "تتنفس" بعد صباح ملتهب.. تراجع ملحوظ في أسعار صرف الدولار ظهيرة الأحد
06:27 | 2026-03-01
المزيد
أحدث الحلقات
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
تغطية خاصّة
مواجهة كسر العظم بين واشنطن وطهران - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-01
تغطية خاصّة
مواجهة كسر العظم بين واشنطن وطهران - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
الأكثر مشاهدة
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
ليلة رمضانية
د. الشيخ حيدر الشمري - ليلى رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-01
تغطية خاصّة
مواجهة كسر العظم بين واشنطن وطهران - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-01
تغطية خاصّة
مواجهة كسر العظم بين واشنطن وطهران - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
سوشيل رمضان
أم تنسى ابنها داخل تاكسي! - سوشيل رمضان - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
اخترنا لك
تركيا توافق على منح سمات دخول للعراقيين الراغبين بالعودة براً
10:37 | 2026-03-02
السوداني يأمر الاجهزة الامنية بالتصدي ومواجهة من يضر بالامن والاستقرار
07:45 | 2026-03-02
الخارجية الفلسطينية تعتذر للعراق عن بيانها بشأن الخرائط البحرية
14:18 | 2026-03-01
العراق وباكستان يؤكدان ضرورة وقف الحرب وتغليب الحلول السياسية
12:22 | 2026-03-01
تفاصيل ما دار بين وزير الخارجية العراقي ونظيره الايراني
10:21 | 2026-03-01
الملا: المنطقة الرمادية لم تعد خيارًا للعراق
09:09 | 2026-03-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.