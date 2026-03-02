تركيا توافق على منح سمات دخول للعراقيين الراغبين بالعودة براً

وقالت السفارة، في بيان، إنه "استنادًا إلى توجيهات وزير الخارجية ببذل أقصى الجهود لتوفير الحماية والرعاية والمتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين العراقيينالعالقين في دول العالم، تمكّنت لدى من استحصال موافقة السلطات التركية على منح سمات دخول للمواطنين العراقيين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن برًا".وأوضح السفير العراقي في تركيا ، بحسب البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين العراقي والتركي، وحرص السفارة على تسهيل عودة المواطنين العراقيين فيظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدًا استمرار البعثة الدبلوماسية في متابعة أوضاع المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان عودتهم الآمنة".وفي السياق ذاته، بحسب البيان، تقرر إصدار تأشيرات عبور صالحة لمدة خمسة أيام للمواطنين العراقيين المستوفين للشروط، سواء عبر البعثات القنصلية التركية في الخارج أو عند المعابر الحدودية، وفق ضوابط محددة، وذلك إلى حين إعادة فتح المجال الجوي العراقي أمام الرحلات الجوية.وبيّنت السفارة أن "إصدار التأشيرات عبر البعثات القنصلية التركية يتم تلقائيًا لمن لا توجد بحقهم قيود دخول إلى تركيا، ولمن اشتروا تذاكر سفر على متن شركات الخطوط الجوية التركية، وAJet، وخطوط الجوية، وبيغاسوس، أما عند المعابر الحدودية، فتُمنح التأشيرات لمن يحملون تأشيرة سارية أو إقامة قانونية في ، أو ، أو كندا، أو المملكة المتحدة".