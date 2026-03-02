العراق وقطر يؤكدان أهمية عدم زج المنطقة في أتون الحرب

أكد وزير الخارجية العراقي ونظيره ، الاثنين، أهمية عدم زج المنطقة في أتون الحرب.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "تلقى نائب رئيس السيد ، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ، رئيس وزير الخارجية في قطر".

وشهد الاتصال وفق البيان "تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الراهن"، حيث أكد الجانبان إدانتهما للهجمات التي استهدفت وقطر، مشددين على ضرورة وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.



كما شددا على "أهمية عدم زج المنطقة في أتون هذه الحرب، والعمل المشترك من أجل احتواء التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة لوقفها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".



واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، دعمًا للجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة ومنع اتساع رقعة المواجهات، وفق البيان.