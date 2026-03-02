السامرائي والفايز يؤكدان ضرورة إبعاد العراق عن دائرة الصراع

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي ورئيس تحالف تصميم ، ضرورة التهدئة وإبعاد عن دائرة الصراع.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، رئيس تحالف تصميم الأستاذ ، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي وأولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الأحداث الجارية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة".

وأكد اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التنسيق بين القوى الوطنية، واستمرار الحوار المسؤول بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، مع التشديد على ضرورة التهدئة وإبعاد عن دائرة الصراع، وأهمية أن تأخذ دول العالم دورها في إنهاء الصراعات بما يضمن استقرار المنطقة ويصون أمنها".