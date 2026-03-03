العراق ولبنان يؤكدان أهمية وقف الحرب ومنع تداعياتها الخطيرة

وقال في بيان، "تلقى رئيس ، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من السيد ، وجرى، خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة، والعمل على التنسيق العربي، والركون إلى منطق الحوار، من أجل دفع المخاطر عن شعوب المنطقة".

وادان "اعتداءات كيان الاحتلال المتكررة على الأراضي "، مبيناً أن "استمرار الانتهاكات يشكل تهديداً خطيراً على استقرار المنطقة، وخرقاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية".



وأكد الجانبان "أهمية أن يمارس مسؤولياته، في سبيل وقف الحرب ومنع تداعياتها الخطيرة، التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".