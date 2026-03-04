الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557800-639082084973364394.jpeg
تأكيد عراقي–إيراني على أهمية التنسيق المشترك لمنع التسلل عبر الحدود
سياسة
2026-03-04 | 02:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
470 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
أكد
مستشار الأمن القومي
،
قاسم الأعرجي
لوزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الاربعاء، أهمية التعاون لضبط الحدود ومنع أي محاولات تسلل.
وذكر
المكتب الإعلامي
لمستشار
الأمن القومي
في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تلقينا اتصالا هاتفي
اً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في المنطقة".
وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي محاولات تسلل بين البلدي
نبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ورفض تصاعد الأعمال العسكرية أو اتساع رقعة الصراع، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الحروب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
ايران
الحدود
عراقجي
وزير الخارجية الإيراني
مستشار الأمن القومي
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
قاسم الأعرجي
مكتب الإعلام
الأمن القومي
عباس عراقجي
+A
-A
