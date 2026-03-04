تأكيد عراقي–إيراني على أهمية التنسيق المشترك لمنع التسلل عبر الحدود

وذكر لمستشار في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تلقينا اتصالا هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في المنطقة".وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي محاولات تسلل بين البلدينبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ورفض تصاعد الأعمال العسكرية أو اتساع رقعة الصراع، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الحروب".