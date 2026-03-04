وزير الخارجية: العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نُحييها لنحيا
من
07:45 AM
الى
08:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سقوط طائرة مسيرة في أربيل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557816-639082177575324633.jpg
وزير الخارجية: العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع
سياسة
2026-03-04 | 05:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
125 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الاربعاء، لنظيره الروسي
سيرغي لافروف
، ان المؤشرات الحالية لا تعكس وجود خطوات جادة لوقف إطلاق النار.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان، ان "نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، أجرى، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية
روسيا الاتحادية
سيرغي لافروف
، بحثا خلاله التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية".
واوضح ان "الوزير الروسي استعرض خلال الاتصال، موقف بلاده من الحرب الجارية"، مشيراً إلى أنه "أجرى اتصالات بعدد من نظرائه في دول
الخليج
وإيران".
واكد أن "السبيل الأمثل للحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لاحتواء التصعيد"، لافتا الى "توجيه رسالة رسمية بهذا الشأن إلى
فؤاد
حسين، تضمنت توضيح موقف بلاده ورؤيتها لخفض التوتر".
من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن "شكره للوزير الروسي على التواصل والمبادرة بإرسال الرسالة"، مؤكدًا "أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في هذه المرحلة الدقيقة".
واضاف ان "
العراق
بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع، إذ يتعرض لهجمات من طرفي الصراع، ما يجعله في موقع المتأثر لا الطرف"، منوها ان "الحل يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار، غير أن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود خطوات عملية جادة في هذا الاتجاه".
وأشار إلى أن "توسيع رقعة المواجهات وتكثيف الهجمات أصبحا سمة يومية للصراع، محذراً من أن إغلاق
مضيق هرمز
واستمرار العمليات العسكرية أديا إلى اضطراب حركة الملاحة في المنطقة".
وبيّن أن "العراق يواجه صعوبات متزايدة في تصدير نفطه، وهو وضع تشترك فيه بعض دول المنطقة، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على أسواق
الطاقة العالمية
"، محذراً "من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى أزمة في سوق الطاقة وارتفاع الأسعار، بما ينعكس سلباً على اقتصادات المنطقة والعالم".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، وجّه الوزير الروسي "دعوة إلى نظيره العراقي للمشاركة في الاجتماع
الحادي عشر
للجنة العراقية–الروسية المشتركة، المقرر عقده خلال شهر أيار من العام الجاري".
وتابع ان "الجانبين ناقشا الصفقة المتعلقة ببعض الحقول النفطية في
محافظة البصرة
، والتي تشمل شركتي
غازبروم
الروسية وشيفرون الأمريكية، إضافة إلى التبعات المالية المترتبة عليها وآليات معالجتها بما يضمن حماية المصالح الوطنية".
واختتم الجانبان الاتصال "بالتأكيد على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية: العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب واستمرارها سيسبب فوضى
08:41 | 2026-03-02
وزير خارجية عمان بشأن المفاوضات مع إيران: السلام بات في متناول أيدينا
17:10 | 2026-02-27
فيحان: فرض الإرادات الخارجية تهديد مباشر للسلم والاستقرار العالمي
11:20 | 2026-01-28
الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.. ماذا عن العراق؟
12:30 | 2026-03-02
وزير الخارجية
العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
مجلس الوزراء ووزير
روسيا الاتحادية
الطاقة العالمية
السومرية نيوز
محافظة البصرة
مجلس الوزراء
سيرغي لافروف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
محليات
40.98%
08:38 | 2026-03-02
رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟
08:38 | 2026-03-02
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
26.57%
08:35 | 2026-03-03
مع إغلاق التداول.. اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:35 | 2026-03-03
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.13%
02:42 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2026-03-04
الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.. ماذا عن العراق؟
اقتصاد
13.32%
12:30 | 2026-03-02
الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.. ماذا عن العراق؟
12:30 | 2026-03-02
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
سوشيل رمضان
هلع في دبي بعد "مدفع الإفطار" - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-03
سوشيل رمضان
هلع في دبي بعد "مدفع الإفطار" - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-03
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
الأكثر مشاهدة
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
عشرين
الحــ.رب الإيرانية الأميركية.. الصــ.واريخ تقضي على الدبلوماسية - عشرين م٤ - الحلقة ٥٩ | الموسم 4
16:00 | 2026-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
الله بالخير
"ما كان لله ينمو وما كان لغيره يضمحل! - اللّه بالخير - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-03
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
حديث رمضان
فقدان الثقة - حديث رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-03
سوشيل رمضان
هلع في دبي بعد "مدفع الإفطار" - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-03
سوشيل رمضان
هلع في دبي بعد "مدفع الإفطار" - سوشيل رمضان2026 - حلقة ١٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-03
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
اخترنا لك
السفارة الأميركية تحث مواطنيها على مغادرة العراق في أقرب وقت
03:20 | 2026-03-04
تأكيد عراقي–إيراني على أهمية التنسيق المشترك لمنع التسلل عبر الحدود
02:57 | 2026-03-04
الإطار التنسيقي يدعو الى الوقف الفوري للعدوان على إيران
14:09 | 2026-03-03
العراق ولبنان يؤكدان أهمية وقف الحرب ومنع تداعياتها الخطيرة
13:56 | 2026-03-03
رئيس مجلس القضاء يصف تفسير الكتلة الاكبر بـ"الخطيئة" ويحدد مسارين لتعديلها: الاكبر هي الفائزة لا المتحالفة
00:06 | 2026-03-03
السامرائي والفايز يؤكدان ضرورة إبعاد العراق عن دائرة الصراع
14:24 | 2026-03-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.