العراق وليبيا يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع اتساع الصراع

وذكر ، في بيان ورد لـ ، ان الاخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الليبيي ، وشهد الاتصال بحث التطورات في المنطقة، وتداعيات التصعيد العسكري، حيث جرى التأكيد على أهمية تنسيق الموقف العربي وتحقيق التضامن المشترك، للمساهمة بمعالجة الأزمات عبر الحوار، بما يحفظ استقرار المنطقة ويحمي مصالح وأمن شعوبها".وأكد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر، ومنع اتساع رقعة الصراع، لما له من انعكاسات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".