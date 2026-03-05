المالكي يحدد "بوصلة" المرحلة المقبلة: العراق يجب أن يكون عنصر توازن فاعل ويرفض سياسة "المحاور"

وقال ، في تدوينة على منصة (X): "يجب أن يكون عنصر توازن فاعل في محيطه الإقليمي، مؤمناً بأن الحوار والتكامل الاقتصادي هما المسار الأقصر لترسيخ الاستقرار"، معرباً عن أمله أن "تتبنى الحكومة المرتقبة نهجاً وطنياً مستقلاً لا ينخرط في محاور، بل يعمل على بناء شراكات دولية راسخة وفق اتفاقيات تعزّز أمن العراق وتنميته وتحترم سيادته".وأضاف أن "العراق يتطلع إلى علاقات متوازنة ومتينة مع الجميع دون استثناء، بما يخدم مصالحه الوطنية واستقرار المنطقة".وتابع: "نرى قوة العراق واقتصاده وموقعه هي في قدرته على خلق حالة التوازن والتفاعل مع الشركاء مع احترام شديد لسيادته وإرادته".