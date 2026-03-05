Alsumaria Tv
قمة "قصر بغداد" ترسم خطوط العراق الحمراء: بسط الأمن وحماية البعثات والتمسك بالحلول الدبلوماسية

سياسة

2026-03-05 | 07:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قمة &quot;قصر بغداد&quot; ترسم خطوط العراق الحمراء: بسط الأمن وحماية البعثات والتمسك بالحلول الدبلوماسية
753 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

عقدت الرئاسات اجتماعاً في قصر بغداد، اليوم الخميس، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وشهد الاجتماع استعراضاً معمقاً لآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الداخلية في العراق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

كما ناقش المجتمعون الآليات التي تعتمدها الحكومة لمنع انجرار البلاد إلى أتون الصراعات الخارجية، والتأكيد على دعم إجراءات الحكومة في فرض الأمن والاستقرار وحماية سيادة البلاد، والالتزام بحماية أمن البعثات الدبلوماسية، مشددين على ضرورة الحفاظ على دور العراق المحوري والمتوازن في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت الرئاسات – بحسب البيان - موقف العراق الثابت برفض استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها، كما ترفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق ومحافظاته، وإقليم كردستان العراق، وتعدها انتهاكاً للسيادة الوطنية.

وأكد الاجتماع ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة، واحترام سيادة واستقلالية الدول، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، كما شدد الاجتماع على أن الركون إلى المسار التفاوضي والحلول الدبلوماسية هو السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة تداعيات الصراع الخطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.

وعلى الصعيد الداخلي، تدارس المجتمعون أهمية الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الظروف الراهنة، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، والمضي في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون – بحسب البيان - على ضرورة دعم الإجراءات الأمنية الرامية لبسط الأمن والنظام، ومحاسبة مروجي الشائعات عبر وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي، لما تشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والأمن الداخلي ووفقاً للإجراءات القانونية والقضائية.

اخترنا لك
السوداني يؤكد رفض العراق لمنطق الحلول العسكرية وأهمية تغليب الحوار لحل الأزمات
09:46 | 2026-03-05
المالكي يحدد "بوصلة" المرحلة المقبلة: العراق يجب أن يكون عنصر توازن فاعل ويرفض سياسة "المحاور"
06:34 | 2026-03-05
جلسة للبرلمان السبت المقبل
10:03 | 2026-03-04
العراق وليبيا يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع اتساع الصراع
07:57 | 2026-03-04
وزير الخارجية: العراق بات من بين الدول المتضررة بشكل مباشر من استمرار النزاع
05:41 | 2026-03-04
السفارة الأميركية تحث مواطنيها على مغادرة العراق في أقرب وقت
03:20 | 2026-03-04

