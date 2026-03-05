السوداني يؤكد رفض العراق لمنطق الحلول العسكرية وأهمية تغليب الحوار لحل الأزمات

وقال لرئيس ، في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، تلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة الهولندي، وزيرة الدفاع يشيلغوز زيغيريوس".واضاف انه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد رفض لمنطق الحلول العسكرية، وأهمية العمل على تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات الدولية".من جانبها، عبرت الوزيرة الهولندية عن "تقدير حكومة بلادها لمواقف العراق الداعمة لتعزيز السلم، وتجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب، التي تتجاوز آثارها السلبية لتشمل جميع دول العالم".