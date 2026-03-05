بغداد: الأراضي العراقية لا يمكن أن تُستخدم ضد دول الجوار

وقالت الخارجية في بيان، استقبل نائب رئيس ، ، اليوم الخميس، السفيرة الهولندية في جانيت البيردا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وهولندا، حيث قدم السيد الوزير التهنئة للسفيرة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في هولندا".وأضاف البيان "كما تم مناقشة تطورات النزاع الخطير في المنطقة، والآثار السلبية للصراعات الدائرة على الأمن العام والاقتصاد الوطني والدولي".واستعرض الوزير وفق البيان "عملية تشكيل والعقبات التي تواجهها"، مؤكداً التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين.وأشار حسين إلى أن "الأراضي العراقية لا يمكن أن تُستخدم ضد دول الجوار"، مؤكداً "موقف القيادات الحزبية والحكومية في من أن الإقليم لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".