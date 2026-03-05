وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على إبعاد تداعيات الحرب عنه

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
07:15 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558039-639083364448865587.jpeg
وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على إبعاد تداعيات الحرب عنه
سياسة
2026-03-05 | 14:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
257 شوهد
أكد وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
، خلال استقباله القائم بالأعمال الأمريكي، حرص
العراق
على إبعاد تداعيات الحرب عنه.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الخميس، القائم بالأعمال في
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
لدى
العراق
جوشوا
هاريس
، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية".
وأكد حسين "خطورة استمرار الحرب وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة برمتها"، وشدد على أن "
الحكومة العراقية
تبذل جهوداً متواصلة لإبعاد تداعيات الحرب عن العراق، والعمل على تجنيبه الانزلاق إلى دائرة الصراع، حفاظاً على أمنه واستقراره".
وقدم وزير الخارجية شرحاً حول الآثار المالية والاقتصادية للحرب وانعكاساتها على
المجتمع العراقي
، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد حسين التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وضمان أمنها وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية.
كما جدد التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار، وفي هذا الإطار، أشار إلى ما أعلنته قيادات
إقليم كردستان
من أن "سلطات الإقليم لا تسمح لأي جهة باستغلال أراضيه لتنظيم أعمال عنف ضد دول الجوار، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السامرائي والفايز يؤكدان ضرورة إبعاد العراق عن دائرة الصراع
14:24 | 2026-03-02
العراق ولبنان يؤكدان أهمية وقف الحرب ومنع تداعياتها الخطيرة
13:56 | 2026-03-03
وزير الخارجية: العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب واستمرارها سيسبب فوضى
08:41 | 2026-03-02
الخارجية الفرنسية تنتقد اعتقال مادورو وتحذّر من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي
09:57 | 2026-01-03
بغداد
واشنطن
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الولايات المتحدة الأمريكية
سفارة الولايات المتحدة
مجلس الوزراء ووزير
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
المجتمع العراقي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
محليات
52.16%
11:27 | 2026-03-04
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
11:27 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.36%
02:42 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
محليات
15.88%
11:01 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
11:01 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
اقتصاد
14.6%
09:05 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
09:05 | 2026-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
اخترنا لك
بالوثيقة.. الكشف عن صدور أمر قبض بحق مشعان الجبوري
15:18 | 2026-03-05
فرنسا تؤكد دعمها للعراق بمواجهة التحديات الراهنة
14:48 | 2026-03-05
بغداد: الأراضي العراقية لا يمكن أن تُستخدم ضد دول الجوار
12:55 | 2026-03-05
السوداني يؤكد رفض العراق لمنطق الحلول العسكرية وأهمية تغليب الحوار لحل الأزمات
09:46 | 2026-03-05
قمة "قصر بغداد" ترسم خطوط العراق الحمراء: بسط الأمن وحماية البعثات والتمسك بالحلول الدبلوماسية
07:01 | 2026-03-05
المالكي يحدد "بوصلة" المرحلة المقبلة: العراق يجب أن يكون عنصر توازن فاعل ويرفض سياسة "المحاور"
06:34 | 2026-03-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.