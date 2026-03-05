وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على إبعاد تداعيات الحرب عنه

أكد وزير الخارجية العراقي ، خلال استقباله القائم بالأعمال الأمريكي، حرص على إبعاد تداعيات الحرب عنه.



وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، اليوم الخميس، القائم بالأعمال في لدى ، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية".

وأكد حسين "خطورة استمرار الحرب وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة برمتها"، وشدد على أن " تبذل جهوداً متواصلة لإبعاد تداعيات الحرب عن العراق، والعمل على تجنيبه الانزلاق إلى دائرة الصراع، حفاظاً على أمنه واستقراره".



وقدم وزير الخارجية شرحاً حول الآثار المالية والاقتصادية للحرب وانعكاساتها على ، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.



وفي سياق متصل، أكد حسين التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وضمان أمنها وفقاً للاتفاقيات والأعراف الدولية.



كما جدد التأكيد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد دول الجوار، وفي هذا الإطار، أشار إلى ما أعلنته قيادات من أن "سلطات الإقليم لا تسمح لأي جهة باستغلال أراضيه لتنظيم أعمال عنف ضد دول الجوار، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".