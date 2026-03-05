فرنسا تؤكد دعمها للعراق بمواجهة التحديات الراهنة

أكد وزير الخارجية العراقي ، الخميس، حرص على ضمان حماية البعثات الدبلوماسية، فيما أكد السفير الفرنسي دعم بلاده للعراق في مواجهة التحديات الراهنة.

​

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس ، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى ، في ، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الحرب الدائرة حالياً".

وقدّم السفير الفرنسي وفق البيان "شرحاً للموقف الفرنسي إزاء هذه التطورات، محذّراً من خطورة اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة"، كما أكد دعم بلاده للعراق ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التحديات الراهنة.



من جانبه، شدد حسين على أهمية بلورة موقف أوروبي واضح إزاء الحرب الجارية، والعمل باتجاه وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد الوزير حرص على ضمان حماية البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين العاملين في العراق، وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة.



وفيما يتعلق بالمزاعم بشأن السماح باستخدام الأراضي العراقية للانطلاق منها ضد دول الجوار، أكد وزير الخارجية ما سبق أن صرحت به قيادات ، من أن "سلطات الإقليم لا تسمح لأي جهة باستغلال أراضيه لتنظيم أعمال عنف ضد دول الجوار، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".