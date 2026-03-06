تحذير إيراني لاقليم كردستان

ونقل التلفزيون الايراني عن ممثل المرشد الراحل في ، تحذيره قيادة إقليم قائلا: إن " حتى الآن استهدفت فقط قواعد والكيان الصهيوني والجماعات الانفصالية في الإقليم، لكن في حال السماح باستمرار وجود هذه الجماعات أو دخولها، أو دخول عناصر من الكيان الصهيوني عبر الإقليم إلى حدود إيران، فإن جميع منشآت ستستهدف على نطاق واسع باعتبارها عمقا داعما لهذه الجماعات والكيان".وأكد الأدميرال أنه "في تلك الحالة سيتم إيقاف العلاقات الودية والدعم الكبير الذي قدمته إيران للإقليم في الأيام الصعبة مثل فترة هجوم تنظيم ".وأضاف ممثل قائد في مجلس الدفاع أن "القوات المسلحة الإيرانية تسيطر على كامل المنطقة والخليج، وقد حطمت مواقع الأعداء الأمريكيين والصهاينة المعادين في عمليات معقدة وقوية".