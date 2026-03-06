السوداني وبارزاني يؤكدان رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم ، آخر التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على ".واضاف البيان، انه "جرى خلال الاتصال التأكيد على رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية بما فيها العراق، وكذلك عدم السماح لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول الجوار،ودعم كل الخطوات الرامية الى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".واختتم البيان، ان" الجانبين شدّدا على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بتوحيد مواقف القوى الوطنية وخطابها، للحفاظ على استقرار البلد وسيادته، وتعزيز ".